美國股市持續震盪打底，四大指數漲跌互見，收盤漲跌幅介於-2.25%~3.35%。其中科技股普遍拉回，美光、AMD、INTEL跌幅超過2%，台積電ADR小跌0.04%；特斯拉上漲4.36%。

受美股強勢上漲帶動，台股週二早盤跳空低開，但因離清明長假僅剩一個交易日，市場追價意願薄弱，一度翻落至平盤。終場指數收在9,708.06點，漲幅0.82%。OTC指數開高後震盪向下，尾盤收在117.83點，漲幅0.31%。

加權技術面與籌碼面：

(1)均線：週二台股開高走低，收小十字紅K棒，守穩9700點大關之上。

(2)量能：週二成交量為1442.83億元，台股即將面臨清明長假，預估成交量將維持1200~1400億元。

(3)技術指標：日KD指標黃金交叉開口擴大、MACD柱狀體走高。

(4)法人籌碼：三大法人合計-65.49億元；外資-57.07億元、投信+16.39億元、自營-24.81億元。

操作建議：現階段國際股市波動劇烈，台股短線急拉千點，加上即將面臨清明長假，市場交易恐將較為清淡，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

(時報資訊)