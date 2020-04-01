受到全球新冠肺炎疫情影響，光寶科技(2301)宣佈固態儲存事業部門轉讓售予Kioxia Holdings Corporation案交割基準日由原定109年4月1日往後順延，待交割日確定後，將另行公告，光寶科表示，交割日延後對於固態儲存事業的營運無不利影響。

光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，並於2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部。該事業部現為業界領先的固態硬碟開發與製造商，提供企業和個人電腦客戶高度客製化的解決方案，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲。

光寶科技董事會於2019年8月30日通過將固態儲存事業部門轉讓售予KioxiaHoldings Corporation，所出售之業務為固態儲存事業部之營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係。交易對價暫定為現金1.65億美元。

根據光寶科交易規劃，光寶科先將旗下固態儲存(SSD)事業部門分割讓予100%持股的子公司建興，然後再以股權出售方式，將固態儲存事業部轉讓予日本記憶體大廠東芝(TMC)，整起股權出售案預計於今年4月1日完成。

不過，新冠肺炎疫情全球蔓延，光寶科技因固態儲存事業部門轉讓售予Kioxia Holdings Corporation案因相關整合籌備工作未能如期完成，經買賣雙方善意協商後，決議將交割基準日由原定109年4月1日往後順延，待交割日確定後，將另行公告。

光寶科強調，交割日延後對於固態儲存事業的營運無不利影響。

(時報資訊)