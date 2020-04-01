東勢林管處歡迎民眾假期，前來八仙山國家森林遊樂區大口森呼吸。（東勢林管處提供／陳世宗台中傳真）

兒童節連假到來！想到戶外解悶並感受春天的氣息嗎？防疫期間，林務局東勢林區管理處所轄八仙山國家森林遊樂區鼓勵大家走出戶外增強免疫力，目前園區正值鳥語花香之時期，不僅能賞鳥還能享受森林的芬多精！4月2日至5日12歲以下兒童持證件免費入園，歡迎大家一起同樂，拉近與大自然的距離。

東勢林管處指出，八仙山國家森林遊樂區於4月2日至4日特別推出「原民童樂會」，內容包含免費之泰雅DIY(每日10：30，每場20名)與精彩之歌唱表演，以上活動皆位於戶外場域；當日上午9點起至八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心報名。另外官方臉書上還有走過路過千萬不能錯過的留言抽獎活動！獎品為豐富的環保旅行組，數量有限，請大家密切注意官方臉書訊息。

林務局東勢林區管理處表示，為防範疫情，園區內已全面加強防疫工作，不僅第一線服務人員均配戴口罩，每日均辦理消毒作業，歡迎連續假日來八仙山國家森林遊樂區大口森呼吸！入園前提醒您，為維護環境清潔及防範森林火災，全區禁止野炊、烤肉及吸菸，請民眾務必配合。

八仙山森林遊樂區設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐點請洽台中商旅八仙山莊：04-25950266。園區旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心：04-25951214。

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