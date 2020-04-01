海軍版鑽石公主號？美羅斯福號爆200人確診 艦長求援 08:482020/04/01 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現今停靠在關島的羅斯福號確診人數已增200人左右，艦長克勞齊上校緊急寫信請求美國海軍提供資源，並呼籲高層讓船上4000名船員下船接受檢測。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 先前證實船上已有3名水手感染新冠病毒的羅斯福號恐成美國海軍版的「鑽石公主號」！美媒舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）獨家披露，現今停靠在關島的羅斯福號確診人數已增至200人左右，艦長克勞齊上校緊急寫信請求美國海軍提供資源，並以「鑽石公主號」為例，呼籲高層讓船上4000名船員下船接受檢測，以免進一步惡化。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #鑽石公主號 #美國 #海軍 #羅斯福號 #艦長 #美國海軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 美艦再中鏢！雷根號2水手確診 封鎖駐日橫須賀基地 14:312020/03/28 國際 航母染疫 羅斯福號恐成臨時方艙 04:092020/03/29 焦點新聞 難忘陳時中這句話 陳日昇湧回憶：感動到要飆淚 20:482020/03/29 生活 台股早盤跌200點 財長：國安基金隨時待命進場 09:442020/03/30 財經 美軍疫情擴散 危機重重 04:102020/03/31 論壇廣場 《半導體》3產品線做後盾 瑞昱持穩200元大關 10:172020/03/31 財經 《台灣那麼旺》播出200集 胡瓜、白家綺感動 10:362020/03/31 娛樂 創六都之先 南市府防疫安心上工計畫釋200職缺 13:562020/03/31 政治 桃園有線電視多元方案4／1上路 最低200就能看BBC 16:272020/03/31 生活 挺羅東博愛醫院 金門餐廳贈200顆粽 04:102020/04/01 地方新聞 國際熱門新聞 新冠肺炎》全球確診破82萬、逾4萬死！美國死亡數超陸 - 國際 海軍版鑽石公主號？美羅斯福號爆200人確診 艦長求援 - 時事 美死亡數超過911 川普警告：恐死24萬人 - 時事 日本調高對台旅遊警示 擬令所有入境者隔離2周！最快4月3日起禁從台灣入境 - 國際 有仇必報！川普要梅根自付維安費 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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