先前證實船上已有3名水手感染新冠病毒的羅斯福號恐成美國海軍版的「鑽石公主號」！美媒舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）獨家披露，現今停靠在關島的羅斯福號確診人數已增至200人左右，艦長克勞齊上校緊急寫信請求美國海軍提供資源，並以「鑽石公主號」為例，呼籲高層讓船上4000名船員下船接受檢測，以免進一步惡化。

(中時電子報)