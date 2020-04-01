因應清明連假 高鐵南下加開1班車 08:502020/04/01 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明假期即將展開，台灣高鐵今日表示，晚間自南港站加開1班次南下各站停靠之全車對號座列車，歡迎購票乘車。 高鐵指出，加班車為南下8827車次 19：15自南港站發車，21：50抵達左營站。 高鐵公司特別提醒，2020「清明假期疏運」期間（4／1-4／6），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用，以降低感染風險；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。 (中時 ) #高鐵 #車次 #清明 #假期 #南港 也許您會感興趣 推薦閱讀 14檔受惠清明連假 有看頭 04:102020/03/28 證券．權證 清明時節雨紛紛 吳德榮：清明恐持續多雨 12:132020/03/29 生活 清明4天連假將登場 恆春業者喜迎遊客又憂防疫破口 18:042020/03/30 生活 清明連假降雨熱區曝光 明日2地區有雨 22:272020/03/30 生活 逛中市屯區 徜徉人文藝術風情 04:102020/03/31 地方新聞 恆春喜迎遊客 憂成防疫破口 04:102020/03/31 地方新聞 台灣高鐵降租抗疫 最高調45％ 10:392020/03/31 財經 台灣高鐵 4／1起全面量測體溫 11:162020/03/31 生活 防疫不分人鬼神 指揮中心拜託國人祖先 17:302020/03/31 生活 清明節野外踏青 金管處送你好禮 17:332020/03/31 生活 生活熱門新聞 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 為何學歐美社交距離防疫？台大醫一句話破盲點 - 生活 預購超簡單！口罩實名制3.0 陳其邁證實即將上路 - 生活 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 才開幕7年 劍潭麥當勞無預警關閉 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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