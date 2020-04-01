清明假期即將展開，台灣高鐵今日表示，晚間自南港站加開1班次南下各站停靠之全車對號座列車，歡迎購票乘車。

高鐵指出，加班車為南下8827車次 19：15自南港站發車，21：50抵達左營站。

高鐵公司特別提醒，2020「清明假期疏運」期間（4／1-4／6），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用，以降低感染風險；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

(中時 )