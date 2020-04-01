越來越多證據顯示新冠狀病毒大流行重創經濟，周二美股三大指數收黑，道瓊指數和標普500指數分別創下1987年以來與2008年金融危機以來最大單季跌幅。

美國快速惡化的公衛危機導致商業活動停滯，受此影響，標普500指數與道瓊指數第一季結束時，都比2019年底大跌逾20%，創下史上最快轉為熊市的行情之一。

周二收盤，道瓊工業指數跌410.32點或1.84%，為21,917.16點，本月收跌13.7%、本季收跌23.2%。標普500指數跌42.06點或1.6%，為2,584.59點，本月收跌12.5%、本季收跌20%。那斯達克指數跌74.05點或0.95%，為7,700.10點，本月跌逾11%、本季收跌14.2%，創2018年底來最大單季跌幅。

近來走高的公用事業股與地產股全日分別收跌4%與3%，跌幅最大。科技股震盪收跌1.9%。美國總統川普與俄羅斯總統普丁就穩定油市達成共識，受紐約期油上漲帶動，能源股漲近1.6%。

雖然美國政府接連提出前所未見的財政與貨幣激勵措施，一度帶動美股大漲，但新冠肺炎疫情尚未出現減緩跡象，投資人信心不足，近來美股陷入暴漲暴跌的局面。

分析師表示，在周四公布初次請領失業救濟金數據與周五公布關鍵的3月非農就業報告前，許多投資人寧可縮手觀望。此外，美股將在下周進入財報發布期，在疫情對企業獲利表現的衝擊仍不明朗之際，投資人將避免大舉布局。

(時報資訊)