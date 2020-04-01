日前網上瘋傳一段影片男女在漁光島沙灘上小帳篷激戰影片，引發網友熱烈討論，不過繼帳篷激情之後,，網路上又瘋傳一部疑似同一對女主全裸，在不知名沙灘上的演出全裸「亂打秀」。女方大方替男主角「吹樂器」，直接將沙灘當戰場大戰的畫面，作風大膽嚇傻網友，直呼「整個沙灘都是我的砲房。
雖然網路上有人肉搜，直指這對情侶就是當時在漁光島上沙灘上的小帳篷內，無視周邊還有遊客大膽的在帳篷內「愛愛」，遭人偷拍者將上傳網路的該對情侶，但正在追查萬流影片的警方表示，由於畫面模糊且距離太遠，無法確定是否同一對情侶。
但30日又有網友上傳1張女主角站在帳篷旁的「全裸正面」照片，也引發網友關注，還有人懷疑帳篷女主跟去年在長灘島遭菲律賓警方罰錢的女主角「一條線」是同一個人，部過都僅止於網路傳言，並未被確認。
但連續多天來都有情侶在沙灘大戰影片流出，警方不但積極查辦偷攝者及外流影片的對象，但也不排除是有特定人士刻意以「類偷拍」方式拍攝影片自娛。
不過最影片中，該對情侶大膽在沙灘上互動，還不時的互相壓制，甚至「吹奏樂器」作風恐已觸犯底線，相當大膽！
(中時電子報)
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