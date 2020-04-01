美股31日重挫逾400點，以及清明4天連假在即，台股早盤小跌22逾點，暫報9685點。但法人提醒，由於國際股市波動大，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

新型冠狀病毒肺炎的憂慮持續延燒，抵銷大陸製造業重返擴張等經濟數據利多，美國四大指數3月31日全面拉回，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙寫下有史以來最慘的第一季表現。

道瓊工業平均指數3月31日下挫1.84％（410.32點）、收21,917.16點，觸及20日移動平均線（22,270.13點）反壓後拉回；月K線重挫13.74％、季K線慘跌23.2％。

群益投顧指出，在進入清明連假、加上大盤技術面上有月線反壓，大盤可能呈現量縮、缺乏追價買盤的偏弱震盪態勢。

就台股大盤指數而言，短期比較強勢的發展，是守穩12日線上下支撐，進一步挑戰季線上下反壓。比較弱勢的發展，則是壓在月線上下反壓，持續區間偏弱的走勢。情勢仍顯混沌下，短線仍先以月線上下震盪定位。

(中時電子報)