新冠肺炎在全球迅速蔓延，許多企業改讓員工在家上班，帶動筆電和鍵盤、滑鼠、螢幕等電腦周邊產品銷售大幅躥升。

在家工作促使消費者為家庭辦公室增添設備。根據NPD統計顯示，3月前兩周電腦螢幕銷售激增1倍，至8萬部，筆電、鍵盤和滑鼠銷售皆增加10％。

居家防疫期間，消費者減少利用手機辦大小事，增加使用電腦的頻率，造成手機和手機配件銷售下降。據NPD統計，3月前兩周手機配件銷售下滑14％。

(工商 )

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