居家防疫期間 電腦周邊產品銷售躥升 09:452020/04/01 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎在全球迅速蔓延，許多企業改讓員工在家上班，帶動筆電和鍵盤、滑鼠、螢幕等電腦周邊產品銷售大幅躥升。 在家工作促使消費者為家庭辦公室增添設備。根據NPD統計顯示，3月前兩周電腦螢幕銷售激增1倍，至8萬部，筆電、鍵盤和滑鼠銷售皆增加10％。 居家防疫期間，消費者減少利用手機辦大小事，增加使用電腦的頻率，造成手機和手機配件銷售下降。據NPD統計，3月前兩周手機配件銷售下滑14％。 (工商 ) #全球 #銷售 #手機 #滑鼠 #居家防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 短評／陳時中破口 04:102020/03/28 時論廣場 M-Police成防疫利器 已查獲14檢疫者趴趴走 16:112020/03/28 社會 保險套也缺 居家防疫愛愛現危機 18:082020/03/28 國際 陳人壽專欄－全球經濟 靜待爆炸性復甦 04:092020/03/29 財經要聞 陸5G手機掀戰火 業者搶推新機 04:092020/03/29 全球財經 竹北市公所居家防疫包加贈泡麵餅乾 15:272020/03/30 生活 呼籲居家防疫 英超隊長卻出門撞車 12:252020/03/31 體育 居家防疫護健康 6招善用Google服務長知識不無聊 12:272020/03/31 科技 英國居家防疫 女驚見鄰居扮樹人路上翻滾 21:132020/03/31 日常 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 即時 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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