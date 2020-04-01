PayPal誓言不因新冠肺炎裁員 09:472020/04/01 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國線上付款業者PayPal 31日宣布，公司不會在新冠肺炎爆發期間裁員，加入美國銀行（BoA）、摩根士丹利與星巴克等企業的行列。 PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）表示，PayPal不會因為新冠肺炎裁撤任何員工。「如果員工生病，公司薪水照付，如果辦公室關閉，薪水一樣照付。」 新冠肺炎疫情導致美國數千家企業裁員和凍結人事，不過美國銀行單單在3月份便增聘逾2,000名員工，並將最低時薪上調至20美元。 (工商 ) #PayPal #新冠肺炎 #裁員 #照付 #美國銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 新冠肺炎疫情延燒 三重區公所啟動異地辦公 18:102020/03/31 生活 蘇揆：新冠肺炎整體紓困 將達1兆元 18:352020/03/31 政治 新冠肺炎影響 光寶SSD出售案延期 18:252020/03/31 財經 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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