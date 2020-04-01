美國線上付款業者PayPal 31日宣布，公司不會在新冠肺炎爆發期間裁員，加入美國銀行（BoA）、摩根士丹利與星巴克等企業的行列。

PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）表示，PayPal不會因為新冠肺炎裁撤任何員工。「如果員工生病，公司薪水照付，如果辦公室關閉，薪水一樣照付。」

新冠肺炎疫情導致美國數千家企業裁員和凍結人事，不過美國銀行單單在3月份便增聘逾2,000名員工，並將最低時薪上調至20美元。

(工商 )