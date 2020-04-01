新冠肺炎疫情猛烈，美國目前累計確診病例已達到18萬4,183人、死亡人數也高達3,774人。另一方面，同為疫情重災區的歐洲，法國已經成為在義大利、西班牙和美國之後，第四個死亡人數超越中國大陸的國家。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）已經證實，在當地時間31日，法國一共新增了7,578確診案例以及499例死亡，累計死亡病例高達3,532例；他表示，這種情況在法國醫學史上前所未見。

綜合外媒報導，沙羅孟直言，在過去24小時內，法國已累計共5萬2,827例確診、3,532例死亡，目前還有2萬2,757人感染新冠肺炎住院治療，其中有5,565人為重症，而因為缺乏檢驗器材，預測還有更多感染病例未被發現。

沙羅孟之後又再補充說明，法國東部是疫情爆發中心之一，當地醫院情況相當緊急，巴黎和周邊地區情勢也不容樂觀，推測未來感染人數仍會持續增加。

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(中時電子報)