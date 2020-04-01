高雄市長韓國瑜上任1年多，大大小小的政績市民感受也許不同，但死忠跟隨韓國瑜韓粉們，就能精準地感受出高雄的變化了。有韓粉就表示，高雄和台南交界的濱海公路上，高雄端路面路更平了、燈更亮了，不再是幾年前坑坑疤疤的慘狀。

據臉書粉專「韓黑父母不崩潰」31日發文表示，高雄「路平燈亮不是誰的專利，高雄也不是誰能夠獨佔！」粉專指出，兩個相鄰的城市，高雄和台南竟有天壤之別，高雄新裝設的LED燈，對比縣界道路後，就是比台南還亮。

高雄新路面鋪設實景。(圖/翻攝自 臉書粉專 韓黑父母不崩潰)

粉專也同時指出， 不論喜不喜歡韓國瑜，也請感謝高雄市府團隊所做出的努力，努力市政。

其他韓粉也表示，「家門前大馬路上上星期才剛換LED燈 , 不只馬路連人行道都照的光亮清楚, 照明度非常高 , 真神奇」、「高雄市府團隊必須讚」、「減少交通事故，功德無限」、「韓國瑜市長、四川副市長及市府團隊大家辛苦了」。

網友發文。(圖/本報資料照)

(中時電子報)