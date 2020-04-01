中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳新推出的〈新丁骨牛排〉，〈帶骨肋眼〉部位油花分布均勻、肉質柔嫩。（圖／姚舜）

中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳新推出〈新丁骨牛排〉的〈菲力牛排〉部份，肉質細緻柔嫩。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店為提升客人用餐體驗，在原有〈逸林牛肉麵〉上再加碼，舖上日本鹿兒島和牛牛肉片新創〈逸林和牛牛肉麵〉，每碗680元且4月底前買一送一。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店推出〈逸林和牛牛肉麵〉，所用牛肉是日本鹿兒島和牛的前肩肉。（圖／姚舜）

「新丁骨牛排」與「和牛牛肉麵」，這是台北中山逸林酒店館內〈Alley麗〉餐廳主廚Marco最新推出牛肉菜式，前者是用「帶骨肋眼」部位取代「紐約客」，與「菲力」部位共同呈盤，是周末午間限定菜式。後者則是在傳統用以牛腱肉為主的牛肉麵上，再加了日本鹿兒島的和牛前肩肉肉片的「豪華版牛肉麵」，名為〈逸林和牛牛肉麵〉。

由於新冠肺炎疫情衝擊觀光飯店餐飲和住房生意，中山逸林酒店決定趁〈Alley麗〉餐廳推出全新菜單時，下重手促銷。4月底前客人到餐廳享用周末午餐限定菜式〈新丁骨牛排〉，每人可以1380元＋10％吃到飽，可參加抽獎，最低58折，或自即日起至7月12日期間可享「4人同行，1人免費」的優惠禮遇。另外，4月底前享用〈逸林和牛牛肉麵〉，則享「買一送一」優惠，對牛肉控或牛排老饕而言極具吸引力。

享用〈逸林和牛牛肉麵〉時，是以熱滾滾的牛肉湯凌空沖下，碗內日本和牛肉片產生類似「汆燙」或「涮」的效果，維持柔嫩度。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳新推出午間套餐的沙拉，用甜菜根泥製成脆片搭配小黃瓜片和小番茄，並用荔枝果泥與草草莓果泥與檸檬油配提味，味道清爽獨特。（圖／姚舜）

中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳春季新菜〈蟹肉沙拉〉，盤內有蟹肉、鮭魚卵與火腿，並用地瓜泥作的FOAM覆蓋，再加了一點魚子醬提味。（圖／姚舜）

〈伊比利割包〉的主餡是Sous-vide法作的伊比利豬肉，是中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳商業午菜中的前菜選項。（圖／姚舜）

中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳午 套餐的〈功夫鵝腿紅蔥頭飯配手工酸菜〉的鵝腿肉了港式燒鵝的香料提味，皮酥肉嫩很美味。（圖／姚舜）

又稱「紅屋牛排」的〈丁骨牛排〉，傳統是由「紐約客」和「菲力」兩部位共構，前者帶有嚼勁且有特殊風味香氣，後者油脂少、精瘦鮮嫩。「紐約客」在西方甚受牛排控的喜歡，但在台灣，許多人喜歡「肋眼」更甚「紐約客」。於是，〈Alley麗〉餐廳主廚Marco決定以「帶骨肋眼」取代「紐約客」，並和「菲力」拼出一塊帶骨重60盎司的〈新丁骨牛排〉，希望藉此爭取更多牛排老饕青睞。

去年夏天，〈Alley麗〉餐廳辦了「燒烤吃到飽」的活動，得到市場很大回響，並成功為飯 店帶來許多餐飲新客人。受此活動啟發，中山逸林酒店決定在周末推出「新丁骨牛排吃到飽」活動，每客1380元＋10％，除牛排吃到飽外，沙拉吧上的其它菜式也吃到飽。4／30日前周年慶期間可以參加「我的折扣我作主」抽獎活動，或7／12日前直接享有「4人同行，1人免費」優惠。

中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳套餐新主菜〈季節鮮魚天使麵〉，魚肉是用青衣先煎後烤，麵中並有蛤蜊和蟹腿肉，內容豐富。(圖／姚舜）

中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳新套餐主菜〈脆皮炸雞鮮蝦辣味番茄燉飯〉，炸雞先用buttermilk醃過再裹粉酥炸，飯內有西班牙臘腸、洋蔥和青椒與鮮蝦。（圖／姚舜）

中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳午間新菜〈帶骨牛小排紅藜麥菜飯〉，牛小排先煎過定型，再用加了紹興酒提味的醬汁浸滷，出菜前再爐烤，堪稱「牛肉版東坡肉」。（圖／姚舜）

台北中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳行政副主廚Marco劉晉佑，料理手路中規中矩並會融入創意，讓客人吃出驚喜。（圖／姚舜）

〈新丁骨牛排〉用的是美國Prime級牛肉，單是「帶骨肋眼」部位每公斤進價成本就近千元，如今中山逸林酒店〈Alley麗〉餐廳搭配了「菲力」部位訂價1380元＋10％，其實已夠親民，還讓客人吃到飽並再加上「4人同行，1人免費」，其實已是流血促銷、崩盤價。對此飯店總經理吳維寧表示，有人流才有金流，新冠肺炎疫情讓許多人不想出門用餐，所有飯店餐廳生意都受到影響，所以現階段「先拚人氣再說！」。

同樣也是新菜式的〈逸林和牛牛肉麵〉，是在〈逸林牛肉麵〉中新增加鹿兒島和牛牛肉片呈現。〈逸林牛肉麵〉的風味原本就頗受好評，湯頭是用紅、黑兩種豆辮醬、牛骨、雞腳和料包以蔬菜高湯，並加了一點點辣椒熬製，味道鮮甜並帶微微辣味，並以紅燒滷煮的半筋半肉配麵。如今升級加了鹿兒島和牛肉片成為為〈逸林和牛牛肉麵〉，上桌時是以牛肉湯凌 空沖下，將肉片燙熟，食客可以同時吃到美牛與日本和牛兩種風味與口感，每碗680元，4月底前「買一送一」，頗超值。

除了〈新丁骨牛排〉與〈逸林和牛牛肉麵〉外，因應時序季節改變，〈Alley麗〉餐廳午間套餐亦推出全新套餐，麵包＋湯品＋前菜＋主菜＋咖啡or茶，訂價580元起，以國際品牌酒店而言，此一價位在別的飯店只能單點一道菜式，在中山逸林酒店則是一套餐，如果再加100元， 則咖啡、茶、可樂與或果汁可無限暢飲。

〈Alley麗〉並不是Fine Dining餐廳，但主廚Marco作菜力求多變、有趣與好玩，且東西交融搭配互補，讓食客感覺飽足且不流俗。例如〈功夫鵝腿紅蔥頭飯配手工酸菜〉的鵝腿，雖是西式「油封」作法，但因提味用了港式醬料，故吃來帶有一點港式燒鵝的味道，讓人覺得親切。

〈帶骨牛小排紅藜麥飯〉的牛小排，先Sous-vide後使柔嫩，再以加了紹興酒的醬汁提味，口感與味道堪稱「牛肉版的東坡肉」，與肉相佐的〈紅藜麥飯〉則將紅藜麥炸過後和蔬菜一起拌入飯中，有吃中式〈菜飯〉的逸趣。

(工商 )