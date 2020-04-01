因應國際多項活動受疫情影響延期、停辦，造成實體外銷趨緩。為輔導中小企業透過數位貿易搶攻線上商機，貿協表示，將擴大協助超過40個受影響實體展團轉型設立線上展覽、虛擬展館專區，亦宣布首座突破實體展限制、主題式虛擬展館「織襪眼鏡時尚虛擬展館」上線，讓買主在家跨國逛展，更可直接詢價、下單，提升數位貿易版圖。

貿協秘書長葉明水表示，2月起為面對疫情升溫、實體外銷挑戰，貿協立即啟動多元數位貿易服務資源輔導中小企業加強掌握線上轉單效應與商機；如擴大視訊採購規模，積極爭取取消來台買主以視訊方式媒合台灣供應商，將服務超過600位買主、近2千家廠商。同時，也於國貿局委託貿協營運的跨境電商平台-台灣經貿網建置「防疫」與「宅經濟」兩大專區收錄近8千家廠商產品，兩專區累計商機突破2000筆，是數位外銷相當振奮人心的消息。

貿協強調，為協助國內廠商持續於國際舞台曝光，近期同步推動線上展覽專區、線上虛擬展館預計協助超過2千家廠商，並輔導廠商技術應用拍攝360度型錄、3D模型建置於展館中展出。其中，「織襪眼鏡時尚虛擬展館」原為貿協攜帶廠商展品前往日本最大東京時尚匯集展(Fashion World Tokyo)計劃，雖日前收到大會公告延期，仍決定透過數位突破限制，如期上線且擴大「蓋」出虛擬展館，展出國際品牌指定採購的絲襪、創新咖啡紗3D無縫襪子、布料與眼鏡等台灣時尚產業商品，持續暢通數位貿易管道。

貿協亦宣布，未來將另有IOT/智慧醫療館、工業主題館、台灣形象展的跨境電商館與3月31日開館的織襪眼鏡時尚館等共4大風格虛擬展館上線，展出各產業達250項台灣中小企業特色商品，結合旗下台灣經貿網以跨境電商方式，創造24小時不間斷展覽空間。

(時報資訊)