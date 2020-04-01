小米公布2019年財報，在雙引擎「手機+AIoT」發威下，總收入突破人民幣2000億元，達到人民幣2058.4億元，年增長17.7%，在雙品牌策略下，全年智慧型手機收入為人民幣1221億元，年增長7.3%，出貨量達到1.246億支。

小米2019年各項業務均保持穩定增長，總收入突破人民幣2000 億元，達到人民幣2058.4億元，年增長17.7%，過去九年的年複合增長率達112%；經調整淨利潤人民幣115.3億，按年增長34.8%，優於市場預期。

單季來看，小米2019年第四季度收入人民幣564.7億元，年增長 27.1%，經調整淨利潤人民幣23.4億元，年增長26.5%。小米創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，2019年在中美貿易戰和全球經濟下滑的大背景下，小米依然實現了業內罕見的增長，並贏得一系列里程碑式的成就：從小米、Redmi雙品牌成功分拆獨立運營、到確立「5G+AIoT」作為下一代超級互聯網戰略方向、以及連接打入《財富》世界500強及Brandz的全球品牌TOP100；而最新出爐的業績亦反映了營收及利潤均持續獲良好增長，全年總收入更首次突破人民幣2000億元。

自2019年1月以來，小米和Redmi分拆成為兩個獨立運營的品牌，手機雙品牌策略成果顯著，小米2019年智慧型手機收入為人民幣1221億元，年增長7.3%；其中於第四季度，智慧型手機分部的收入達到人民幣308億元，年增長22.8%。2019年小米於全球的智慧型手機出貨量達到1.246億支；其中第四季度智慧型手機出貨量達到3260萬支，按年增長30.5%。

2019年是小米集團「手機+AIoT」雙引擎戰略實施的第一年，於2019年IoT與生活消費品部分收入按年大幅增長41.7%至約人民幣 621億元；去年第四季度，IoT與生活消費品部分收入為人民幣195億元，按年增加30.5%，截至2019年12月31日，IoT平台已連接的IoT設備數(不包括手機和筆記型電腦)達到2.348億套 ，年增長55.6%，智慧語音助理「小愛同學」的月活用戶數(MAU)在2019年12月達6040萬，年增長55.7%。

(時報資訊)