新冠肺炎肆虐全球，英國3月30日出現最年輕的死亡案例，13歲男童（Ismail Mohamed Abdulwahab）阿布杜瓦哈在倫敦國王學院醫院病逝。籌資者指出，遺憾的是，因為新冠病毒具有高度傳染性，因此阿布杜瓦哈在死前，身邊沒有任何家屬陪伴，等於一個人孤獨死去。

阿布杜瓦哈在3月27日出現呼吸困難等症狀，因此被送進倫敦國王學院醫院，之後進行病毒採檢，結果呈現陽性。他的家人哭著表示，「他被戴上呼吸器，但接下來就陷入昏迷，搶救4天仍不幸於周一早晨過世。」

校方為阿布杜瓦哈建立了「GoFundMe」頁面，希望透過募款，來支付他的喪葬費。募款網站提及，阿布杜瓦哈只有13歲，沒有任何健康問題；遺憾的是，因為新冠肺炎的高傳染性，他最後離開前，身邊沒有家屬的陪伴，希望大家在這段艱難的時期中，可以給予家屬一些安慰。

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(中時電子報)