美股消息面：

1.中國3月製造業採購經理人指數（PMI）急升至52，復甦力道遠優於市場預期，受此激勵，周二歐洲股市走高，歐洲斯托克600指數收漲1.65%，為320點，旅遊休閒股勁揚4.9%，銀行股持續走弱。

2.世界大型企聯合會（Conference Board）公布，美國3月消費者信心指數為120，高於市場預期的110，但低於2月修正後的132.6。

3.標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）美國1月份20大城市房價指數年漲3.08%，低於市場預期的年漲3.2%與去年12月的年漲3.66%。經季調後，20大城市房價指數月漲0.3%，低於市場預期的月漲0.4%與去年12月的月漲0.41%。

4.美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存增加1,050萬桶，為4.619億桶，遠超出市場預期為增加約400萬桶。汽油庫存增加610萬桶，亦超出市場預期的增加190萬桶。餾分油庫存減少450萬桶，市場預期為增加100萬桶。

5.中國3月製造業指數反彈，以及美國總統川普與俄羅斯總統普丁就穩定油市達成共識，周二紐約5月期油收漲39美分或1.9%，為每桶20.48美元，3月收跌54.2%，創2008年10月來最大單月跌幅；首季收跌66.5%，創1983年有紀錄以來最大單季跌幅。

倫敦布蘭特5月期油收跌2美分或0.09%，為每桶22.74美元，3月收跌55%、首季收跌65.6%，創1988年有紀錄以來最大單季跌幅。5月期油於周二結算，6月期油收跌7美分或0.03%，為每桶26.35美元。

6.中國3月製造業指數與美國3月消費者信心指數意外強勁，使避險需求降溫，周二紐約6月期金收跌46.60美元或2.8%，為每盎斯1596.60美元，創一周來新低，3月收漲1.9%，首季收漲4.8%。

(時報資訊)