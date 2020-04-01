耍特權害同仁染疫遭拔官 交通部：尊重調查 09:312020/04/01 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部政務次長黃玉霖。（潘千詩攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀光局同仁染疫引爆特權案，2名主管都被記一大過，其中，主秘還被拔官。交通部政務次長黃玉麟今天在立院接受聯訪時說，尊重觀光局相關調查，相關調查已經告一段落。 因染疫同仁是一名約聘人員，面對2名主管口徑一致，完全不敢講話，是否會影響調查真相的進展？黃玉霖說，相信不會，交通部對於基層同仁都給予最大的照顧，事實一定只有一個，交通部在這方面是不會虧待我們任何的基層員工。 (中時 ) #調查 #同仁 #交通部 #主管 #觀光局 #基層員工 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 在桃機工作男員工中鏢 觀光局證實 15:502020/03/28 生活 中市府：交通部觀光局允補助規畫霧峰生態園區 16:432020/03/28 政治 人事異動站 3月20日至3月26日 04:092020/03/29 財經要聞 快採檢觀光局主管！王國材：接觸者眾 13:122020/03/30 生活 立委爆觀光局主管上周曾到多位立委辦公室 今緊急消毒 13:532020/03/30 政治 觀光局高官惹議 藍黨團要交通部說清楚 14:212020/03/30 政治 觀光局員工5歲兒染疫 桃私幼17師生停班 16:182020/03/30 生活 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 16:002020/03/30 生活 觀光局主管叫下屬接小孩 交通部要拔官降調！ 16:272020/03/30 政治 接機染疫懲處擴大 旅服中心主管也記大過 15:372020/03/31 生活 生活熱門新聞 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 為何學歐美社交距離防疫？台大醫一句話破盲點 - 生活 預購超簡單！口罩實名制3.0 陳其邁證實即將上路 - 生活 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 才開幕7年 劍潭麥當勞無預警關閉 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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