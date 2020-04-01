觀光局同仁染疫引爆特權案，2名主管都被記一大過，其中，主秘還被拔官。交通部政務次長黃玉麟今天在立院接受聯訪時說，尊重觀光局相關調查，相關調查已經告一段落。

因染疫同仁是一名約聘人員，面對2名主管口徑一致，完全不敢講話，是否會影響調查真相的進展？黃玉霖說，相信不會，交通部對於基層同仁都給予最大的照顧，事實一定只有一個，交通部在這方面是不會虧待我們任何的基層員工。

(中時 )