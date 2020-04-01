今天是愚人節，也是一代巨星張國榮(哥哥)的忌日，2003年的今天，他從香港文華酒店24樓一躍而下，星光璀璨永遠停留，「一生摯愛」唐鶴德自此獨飲錐心之痛，而今天是張國榮逝世17周年，低調的唐唐準時發文，曝光了兩人同框私照，孤獨地思念著，讓人格外傷感。

張國榮自我了結後，將遺產全留給了伴侶唐鶴德，唐唐則把摯愛留給他的所有東西都保存下來，包含他給張國榮買的生日禮物「DC339」黑色賓士車，並一直住在兩人當年的愛巢，深居簡出，直到「張國榮逝世10年」紀念會，唐鶴德終於公開露面，親手寫下「十年生死兩茫茫。不思量，自難忘」，同時感受到粉絲多年來的思念未曾散去，同年開啟了個人IG，幾乎每次更新，都是為了張國榮。

自2016年開始，唐鶴德每年必定在摯愛張國榮的生日與忌日po文，哥哥逝世17周年的今天，他深夜貼出懷念照，照片裡他與哥哥共撐傘，風吹亂兩人的頭髮，但他們笑得幸福，唐唐寫下：「17年前，你離開了我們，但我知道你在另一個國度裡時刻都想念著我們，特別在這嚴峻的時候，會更加給我們鼓勵、打氣，希望大家一起加油、努力，共同渡過這一次的疫情」，讓粉絲感動不已，粉絲喜歡稱呼唐鶴德為「唐先生」，想念張國榮的同時，總不忘給他捎上一份溫暖，「唐先生您一定好好的，我们都要好好的」。

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(中時電子報)