新冠肺全球炎疫情未歇，即日起搭乘大眾運輸工具都要戴口罩，前衛生署署長葉金川上午接受周玉蔻嗆新聞訪問時說，疫情早期政府昧著良心騙民眾說，健康的人到空曠的地方不要戴，但現在口罩夠就要戴，而且要內化成生活一部分，疫情影響至少還有2個月。

隨著疫情升高，中央流行疫情指揮中心公布社交距離，葉金川說，要有社交距離是習慣問題，但宣導時沒有講戴口罩跟洗手是錯誤的，因為這3個習慣加起來，可阻斷8、9成傳染的可能性。

葉金川也提及，口罩數量問題，世衛組織WHO跟美國都有困難，因為口罩給醫護人員還不夠，所以不敢鼓勵大家戴口罩，他也笑說，早期政府也昧著良心騙民眾說，健康的人到空曠的地方不要戴口罩，但葉金川也同時說，確實口罩不夠的時候要讓醫護人員先戴。

對於今天起的防疫新制，葉金川呼籲民眾，口罩如果夠就戴，「要內化成生活的一部分」，疫情至少現在還要兩個月，台灣也一樣，因為國外疫情在燒，台灣不可能避免，人流會一直進來， 除非台灣連國人都不准回台，葉也判斷，美國疫情至少還要燒一個月才會走下坡， 而第三世界到現在還沒有開始。

(中時 )