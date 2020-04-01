為了加強防疫力道，中央流行疫情指揮中心公布「室內1公尺、室外1.5公尺」社交距離，高市副市長葉匡時1日上午在臉書貼文，呼籲行政院率先示範，建議每周四行政院會改為線上開會，如果不能全面實施，至少讓台中、台南、高雄3市首長改為線上開會，合乎行政效率也符合社交距離指引原則。

葉匡時臉書發文表示，行政院應率先示範社交距離，建議每周四的行政院院會，可改為線上開會，他提醒行政院，這麼多閣員幕僚擠在一個會議室裡肩並肩開會，是不是太危險了？

此外，葉匡時表示，台中、台南、高雄3市的首長每周要搭高鐵北上到行政院開會，既不合乎行政效率，也不符合社交距離指引原則，行政院會如果不能全面線上實施，是否至少能夠讓這3個市的首長可以用線上開會的方式？

他呼籲，台灣自詡科技先進、防疫領先全球，「就先從行政院院會示範起吧」。

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(中時 )