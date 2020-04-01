「台灣女婿」藝人吳鳳在台成家立業，與妻子育有兩名女兒，經常在粉絲頁發表對時事的看法。昨（3月31日）他以中、英文發表一封公開信，與全世界分享台灣所做的努力，內容提到台灣這次面對新冠肺炎的表現優異，但很國家還是不敢和台灣有「更深厚的關係」，呼籲大家一起為台灣發聲，「早晚世界會聽到我們！」

吳鳳以住在台灣14年的外國人立場，對全世界領導發公開信。（圖／吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳發文並配上影片，表示自己來自土耳其，但也是台灣的公民，想要跟全世界分享台灣所做的努力。從14年前抵達台灣的第一天起，「享受著台灣的民主、人權、公平、安全，跟世界最好的醫療制度。」《NUMBEO》更是將台灣的醫療排為世界第一。

現在新冠肺炎肆虐全球，吳鳳直說是「本世紀最大的健康危機」，包含他自己在內，很多人當初認為台灣因為距離大陸很近，必會成為第二慘的國家，「然而，台灣政府的超前部署，阻止了病毒在台灣的擴散。」直稱台灣不僅有機場檢疫，同時資訊公開透明、醫療先進。

吳鳳呼籲全世界與台灣合作。（圖／吳鳳 Rifat臉書）

台灣在1月21日第一例確診之後，一直維持低感染率，目前世界排名第69。吳鳳說：「請不要相信網路上刻意散布有關台灣的假消息。」中央流行疫情指揮中心每日都會召開記者會，「可以隨時透過網路或媒體知道新的狀況，所以我們不會恐慌；台灣民眾接受高水平教育，也確實做到勤洗手、戴口罩，「身為一位住在台灣的外國人，我親眼見證到台灣人如何努力工作，創造一個和諧、高收入、低犯罪的社會。」

吳鳳在影片的最後對全世界喊話：「誠摯邀請各國的領導者，採取行動與台灣合作，分享台灣的資訊與防疫經驗。」他並直言為了更好的未來，國際組織像是聯合國、世界衛生組織都應該讓台灣加入，「與中華民國台灣建立友好的關係，是非常重要的一步，能幫國際社會加強民主、人權、公平與更好的未來。」

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(中時電子報)