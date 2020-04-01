全球受到新冠肺炎疫情影響，許多政府紛紛呼籲民眾少出門，在家待好待滿以免病毒入侵。德國2名學生近日就想到一個妙招，在路邊的大型廣告看板上透露Netflix影集的結局，盼能藉此讓民眾少出門。

這個想法是由德國漢堡廣告學校的2名學生Seine Kongruangkit和Matithorn PrachuabmohChaimoungkalo所構思，廣告中寫道：「阻止新冠病毒擴散最佳方法就是給我待在家！但卻還是有些人認為外出放鬆是可行的，因此我們採取極端的措施，對他們最愛的影集搞破壞。」

不過2名學生也提到，他們曾向Netflix新加坡分享這個概念，不過卻被拒絕，因為他們不想破壞客戶的體驗。

然而，這個「出門就劇透」的活動上週四發起後成效顯著，不少人都注意到廣告，就連Netflix官方推特也來留言，雖然這個活動並不是他們發起的，但也讚許這個概念，覺得相當有創意。

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(中時電子報)