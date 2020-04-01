今年首季因疫情影響，機車市場逆勢上揚，加上環保署今年底將逐年減少對汰舊換新車等補助，全球機車品牌KYMCO(光陽工業)預期下半年市場上將會有一波購車潮。

2020年揮別第一季，機車品牌KYMCO(光陽工業)作為機車業界領頭，發表第一季市場狀況，並針對近期疫情影響作一說明，光陽集團執行長柯俊斌31日錄製一影片，將近期車市狀況與市場關心議題做一回覆，針對疫情影響，指台灣機車總體市場燃油車較去年同期增加15,000台的購車銷量，相較於電動車則較去年同期減少4000多台的銷售、下降15%。

國內外疫情影響部分，就供應面看，柯俊斌指出，目前光陽與三陽(2206)三月底開始已可以正常供應歐洲、東歐、中亞、中南美、東南亞地區；銷售方面，因主要市場義大利(歐洲市佔3成)、西班牙地區(市佔2成)因疫情嚴重，多數地區經銷商暫停營業、民眾多數待在家中，5月訂單稍減，待疫情明朗，可預測歐洲訂單可回溫，銷售仍會維持水準。

國內市場則預測第四季為旺季，主要原因為環保署今年底將逐年減少對汰舊換新車的補助、截止ABS車款補助，因此下半年市場上將會有一波購車潮。

影片內容中也表示，光陽一直致力於免除貨物稅望能減輕民眾購車負擔，而3月25日車輛公會會議也決議提出給經濟部工業局「17%貨物稅降為0%」專案。另對於交通部長林佳龍對於重機上國道的重啟評估檢核，柯俊斌也呼籲政府可增加離峰時間讓大型機車上1、3號國道。

光陽集團執行長柯俊斌於2019年呼籲「油電平權」口號開始，環保署的補助主張平權下，望地方政府也可以與中央同調，今年有許多地方政府已將補助差距縮小或達成公平。

(時報資訊)