新冠確診是機密 美軍不再公佈細節 09:282020/04/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五角大廈說，基於作戰安全考量，已下令軍事基地與戰鬥指揮部，不再公佈新冠肺炎確診數字。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #美軍 #新冠肺炎 #確診 #機密 #細節 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普邊簽台北法案 邊派4軍機巡台 04:092020/03/28 焦點新聞 神秘挖死人骨頭 古文物藏迷人細節 08:232020/03/29 歷史 高以翔女友曬隱藏版私照 藏恩愛細節引鼻酸 11:002020/03/29 娛樂 抗疫如作戰 美軍把部隊送往地下碉堡 19:032020/03/29 國際 親美仇中 台海恐臨生死劫 04:102020/03/30 話題觀察 陸美生死鬥 台只是馬前卒 04:102020/03/30 社會新聞 我國空軍在美受訓飛行員 健康良好 11:242020/03/30 軍事 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 17:452020/03/30 兩岸 美軍疫情擴散 危機重重 04:102020/03/31 論壇廣場 香港再增32新冠確診 5人唱卡拉OK致群聚感染 17:132020/03/31 兩岸 軍事熱門新聞 匿蹤軍艦朱瓦特號 完成戰系整合 - 軍事 新冠確診是機密 美軍不再公佈細節 - 戰略 59億！美將助韓F16升級為F-16V - 軍事 雷神與UTC批准合併 將成第二大國防公司 - 軍事 軌道監測網太空柵欄正式運作 可追蹤10公分物體 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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