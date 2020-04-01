大同去年出售兩筆土地資產獲利百億元挹注，轉虧為盈，淨利歸屬母公司28.76億元，EPS回升至1.24元，創近23年獲利新高。大同集團旗下大同3C在桃園市開設最大家電品牌體驗館，今（1）日正式開幕，可增添大同家電未來銷售營運動能。

大同去年合併營收354.23億元，年減41.57％，營業毛利23.57億元，營業損失從前年154.83億元降至62.65億元，稅後淨損88.8億元，本期淨損從前年332.93億元降至91.55億元。靠出售新北市大同莊園三期土地、台北市中山區長安東路二段土地，總計百億元處分利益入帳，去年淨利歸屬母公司28.76億元，EPS為1.24元。

大同百分之百轉投資大同綜合訊電，近年面對電商崛起，陸續關閉或調整大同3C門市，門市家數從巔峰時期250多家降至170多家，在桃園市區開設大同3C最大的家電門市體驗館，今日正式開幕，門市除完整陳列各大品牌家電商品外，還設大同智慧家電體驗專區、大同快速維修服務專區，標榜可提供消費者更多元便捷的消費體驗。

(工商 )