因新冠肺炎滯留湖北武漢國人返台，旅遊史註記始終沒有取消，前衛生署署長葉金川上午接受周玉蔻嗆新聞訪問時說，如果他是指揮官，就會堅持註記不用了，因為從湖北回台沒有比紐約回台更危險。

政院表示，取消註記問題從來沒有討論過，一直都維持存在。但註記是否成為黑名單，已成為政治攻防議題。葉金川卻說，有註記跟沒有註記的湖北或武漢人其實是一樣的。

葉金川解釋，目前3次包機回台，最早第1班在2月，當時疫情很危險，第2次包機時，是3月，等於已隔離1個月，風險已經下降，現在4月，又過1個月，其實風險已愈來愈低，這時註記已經沒意義了。

葉金川說，台灣不信任湖北，湖北很生氣，其實湖北人「讓他們自己回來」就好， 「其實沒有比從美國紐約回來更危險」。

他表示，陸委會一直堅持註記，「如果我是指揮官就堅持註記不用了」，註記對台灣只有政治問題 ，對疫情一點幫忙都沒有。

(中時 )