今天是4月1日「愚人節」，動物園竟有「大」發現！據台北市立動物園「賈」姓清潔工爆料指出，今日上午於園內進行例行清掃工作時，目擊「巨大動物」現緩慢行進於園區步道，或坐趴於園內建築物頂端。「賈」姓員工「受到驚嚇」的同時，卻仍不忘拍照打卡上傳分享，有貓熊、紅毛猩猩、台灣彌猴，目的提醒同仁注意安全？

咖撐不多囤貨太LOW_紅毛猩猩（左）、保持距離以策安全_台灣獼猴（右）。（台北市立動物園提供）

此訊息一po出，引發網友一陣騷動並貼文指出，此「特殊事件」極可能是動物們有話想說、被迫憋太久導致，應速請台北市立動物園新任「無園長」出面，擔起人類與動物間的溝通橋樑，營造雙贏局面。

PTT網友則回應說「超 大 ！」、「難怪我家早上黑黑的……」、「J葛是什麼？！」、「等等 先不要」、「娘子快帶牛魔王出來看上帝！」

「無園長」表示，近期民眾搶購防疫及民生物資的瘋潮，無形中導致資源消耗過度，加重環境負擔，可能促使野生動物短期內面臨更嚴重的存續危機；另外，人類若與野生動物不當與過多接觸，容易干擾野外動物原有的生活模式，甚至讓人畜共通疾病有機可乘，這樣真的太危險！園內動物夥伴以「巨大化」方式提醒大家，不可干擾或傷害野生動物，期達成人類與動物共存共榮的願景。

另為響應衛福部頒布之防疫政策，大貓熊特以「巨大化」方式示範居家檢疫標準姿勢，希望人類認真效仿。請民眾務必配合防疫，切勿心存僥倖，違反規定者最高可裁罰新台幣 100 萬元「巨大」罰鍰！

若民眾發現「巨大動物」出沒，歡迎於動物園臉書粉絲專頁提供目擊情報，「無園長」視情況將給予愛的鼓勵！

(中時電子報)