為強化對國際事務動態的掌握與因應，持續台灣在國際社會進一步的參與與發展，總統府發言人張惇涵昨表示，總統蔡英文決定由前立法委員蕭美琴來出任國家安全會議諮詢委員一職，並於今日正式就任。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，證實民進黨「是個有情有義的政黨」。

張惇涵昨表示，蕭美琴長期致力於我國國際關係與各項對外事務，對於國際局勢了解深入，在臺美關係、政黨外交、國會外交與臺灣的國際參與上，有長期的貢獻，深獲肯定與信賴。張說蕭過去歷任四屆立法委員，超過十年外交及國防委員會專業問政經歷，與豐富的地方服務耕耘，更讓她在推動相關工作上，有更豐富的視野與能量。

對此，洛杉基則在臉書表示，當蕭美琴一落選成為「敗選者聯盟」成員之一，他就預測蕭不久後，就能轉身擔任更高、薪酬更豐的職位。他諷刺表示，現在果然證實民進黨是個有情有義的政黨，而中華民國的官位，也是多到分不完，足以酬庸所有落選者。

對此，有些網友表示「又是一酬庸的敗選政客」、「民進黨執政下沒有失敗者！有也會復活」、「落選者聯盟，比選上的有更好，更優渥的職位，真是有情有義」、「選不上，官越來越大」。但也有網友力挺表示「感謝蕭美女為國家發揮外交專才」、「感念為台灣付出多年辛苦了！再認真做下去，妳是最有價值的」、「國家的優秀人才，臺灣需要妳絕對不能休息太久喔」、「感謝妳願意再出來為國家付出，很開心妳回到擅長的國際事務領域」。

(中時電子報)