警政署長陳家欽因任用人事爭議被檢舉涉嫌假造公文，遭內政部函送北檢偵辦，事後卻引起行政院長蘇貞昌不滿，質疑內政部長徐國勇並未事先告知他，之後也傳出疑似事涉派系鬥爭。對此國民黨籍立委葉毓蘭直言這種事情根本不該發生，過往警界就曾建立一個明確的升遷制度，可惜如今被打破。

葉毓蘭今天接受廣播節目《POP撞新聞》 專訪時指出，在馬英九總統任內當了7年警政署署長的王卓鈞其實有建立警界升遷制度，例如有人依此套制度當過中正一分局長後，去當新竹市警察局長，後來又回台北市當督察長，再當副局長。而早年警大也有建立制度，例如要當分局長的人要先考警正班，要當縣市局長則要經過警監班。但原本的升遷制度過去幾年被打破，如今警監班也不用了，大家不僅各自在地方認識重量級政治人物，各顯神通，更可能直接去找跟總統很熟的人，這幾天也看到了派系大亂鬥。

另外針對陳玉珍前天表示中華民國是國家，但台灣不是國家，結果行政院長蘇貞昌嗆陳玉珍沒資格當立委，葉毓蘭表示完全認同陳玉珍，我們是在中華民國國旗下宣誓的公務員，國際上沒有台灣國存在，我們的邦交國承認的是中華民國。

而對於近日出現有歹徒持槍搶銀行的情形，葉毓蘭也點出警察最後警察如今面臨防彈背心過期的窘境，本來一年就該換發防彈背心，但政府亂砍預算，一件防彈背心預算從1萬4千元砍到6千元，導致今年廠商交了第一批防彈背心貨的時候，被警政署認為那批根本不能防彈於是退貨，所以應給警察合理預算，過去往往統刪各行政機關預算，但警政單位和別的機關不同，每天24小時營運。

(中時 )