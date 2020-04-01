新冠肺炎疫情嚴峻，交通部宣布1日起搭乘大眾運輸系統都要戴口罩，不過新北市長侯友宜1日防疫會議中指出，目前沒有法令拒載沒戴口罩民眾，呼籲中央先提高口罩量14天到10片，另外中央流行疫情指揮中心可依《流行病防治法》規定明確下令拒載原則，地方才有法源執行。

侯友宜說，中央一要求拉開社交距離，市政會議就先行示範，局處首長都隔開距離開會，區長也採梅花座，每個人也都戴口罩立下兩道防線。

侯友宜說，這些要求公部門單位都能配合，但很多餐廳業者、大賣場甚至是百貨公司是否能做到，只能勸導，尤其小餐廳要每個人坐不同桌，有點困難，中央應該盡速給出準則。

侯友宜也指出，他在兩個月前就呼籲大家戴口罩，有9成民眾響應，當時是因為口罩量不足，如今數量已經足夠，應全面推動。

侯友宜說，交通部要求1日起搭乘大眾運輸系統要戴口罩，發燒不能上車，但目前對於沒戴口罩者，沒有法源可以拒絕乘客上車。

侯友宜說，清明節返鄉將至，建議中央盡快決定依流行病傳染防治法公告，並補足口罩量。「中央怎麼規定怎麼做，但看到不足的他一定會說 」。

(中時 )