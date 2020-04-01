研華（2395）拓展智慧醫療領域有成，因應新型冠狀病毒疫情，減低病人往返醫院次數，宣布攜手臺中榮民總醫院、工研院產科國際所，以WISE-PaaS數據應用平台建構民眾返家照護管理App，提供醫學中心級的不間斷服務，從住院開始串連返家慢性病照護流程，前期先以血糖不穩的病人照護為主，並且獲得經濟部工業局智慧城鄉計畫創新服務類之健康福祉應用服務的補助。

研華智能服務事業群副總江明志表示，隨著遠距醫療法規逐漸開放及醫療科技、物聯網、AI人工智慧等技術更臻成熟，再加上近幾年研華投注在智慧醫療的佈局，促使研華擁有許多豐富的導入經驗。

此次，研華以AI驅動的WISE-PaaS數據應用平台，以及WISE-STACK私有雲的解決方案與臺中榮總合作，期望藉此進行醫療資訊與生理數據彙整，進而以AI分析具關鍵性的指標，協助醫護團隊即時發現狀況並加以處理，甚至希望未來能進一步協助其達成採取預防性措施的輔助判斷。

不僅於此，研華更希望透過此次合作，能協助臺中榮總從智慧病房角度出發，連結院內、院外體制，提供病人住院期間與返家後不間斷的照護互動服務。

透過建立與病人居家健康照護資訊與服務互動的雲端平台，將有助於醫院將院內智能化的照護延伸到病人返家後的康復生活中，進而使醫院能更容易對病人進行遠端病情康復管理。

臺中榮總院長許惠恒表示，藉由本計畫的驗證與推動，期待可擴展至更多慢性疾病照護，連結更多服務項目，且因應新型冠狀病毒疫情的影響，醫護人員可以透過遠端數據分析，主動掌握病人生理量測數值。

同時，能與臺中榮總建置App連結，更能利用互動式24小時線上健康諮詢及Chatbot智能語音機器人，主動解決病人出院返家後的健康照護及後續門診等病情追蹤問題，以減少病人往返醫院的次數，降低暴露於傳染病危害的風險。

(工商 )