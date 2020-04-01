1名住在北部的C姓男子，發現自己從小一起穿褲子長大的摯友，竟然與自己妻子勾搭上，而且從10年前開始，每星期相約到摩鐵「來一發」。日前姦情曝光，C男痛罵友人，「我把你當兄弟，你卻睡我老婆十幾年！」未料好友竟然不好意思神回，「你也不要罵罵麼難聽，你老婆每次都很快樂」。聽得L男幾乎中風立即對妻子\與L男提告。

據了解，因為C男與好友從小就是至交，友人經常前往C男家中作客，但是從2007年起，就與C男的妻子看上眼，兩人天雷勾動地火，背著L男每星期相約到摩鐵大戰一次，期間好友仍經常前往L男家裡聊天，但L男都沒有自己戴了綠帽。

直到2017年左右，某次C男和好友發生口角，好友一氣之下，脫口而出自己早就騎了C男的老婆，而且和L男的妻子2人興致高昂，早在10年前開始，就固定每周一次前往摩鐵「排毒放鬆」。

最令C男痛心的是，當他痛罵好友「我把你當兄弟，女卻睡我老婆10幾年」，怎麼做出如此背骨的行徑，好友竟然還不知廉恥的說，「你老婆每次都歡喜歡喜的」，讓他幾乎氣到快中風。一怒之下對妻子及好友提出告訴。

法院審理後認為，陳妻和先生的好友發生關係數百次，已明顯侵害C男婚姻，且至今無法達成和解，因此依通姦罪分別判處2人各5月和2月徒刑，得易科罰金。

(中時電子報)