雖美股周二收低，台積電ADR僅微跌0.06%，台積電(2330)今早股價強勢開高2.5元為276.5元，股價守穩270元以上，以及市值穩在7兆元之上，並力撐台股早盤相對抗跌。周二(3月31日)，外資買超台積電9587張列為買超個股第一名。

台積電ADR周二收47.79美元，微跌0.03美元或0.06%，折合台幣每股約289.2元。台積電周二拉尾盤收高為274元，加上今早開高，本周三個交易日再度呈現開低走高。

台積電將於下周公布3月營收以及4月中舉行法說會受到市場高度關注。

台積電未有調整首季財測預估的計畫，第一季營收預估在102億美元至103億美元，季減僅約1.3%，且為歷史第二高。

受疫情影響，為避免投資人有群聚感染風險，台積電預計4月16日舉行的法說會改採線上語音形式舉行。受到新冠肺炎疫情蔓延，外資對台積電今年整體營運成長預期不如先前強勁，不過外資認為，台積電製程技術居領先地位，營運表現將維持穩健，今年業績可再創新高。

台積電先前預估今年全球晶圓代工產業年成長率將達到17%，台積公司表現會優於產業平均表現，不過受疫情的干擾，台積電本季法說會恐下修產業景氣展望。

(時報資訊)