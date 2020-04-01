因應新冠肺炎疫情，為減低病人往返醫院次數，工業電腦大廠研華（2395）攜手台中榮總、工研院產科國際所，以WISE-PaaS數據應用平台建構民眾返家照護管理App，從住院起串連返家慢性病照護流程，前期先以血糖不穩的病人照護為主。

台中榮總院長許惠恒表示，該院針對國人常見的糖尿病及血糖不穩病人，透過建置創新智慧糖尿病照護先導服務平台，結合該院大數據住院血糖管理系統，從病人住院血糖管理出發，延伸到病人返家後的照護服務，解決病人出院返家後的健康照護及追蹤問題。

研華智能服務事業群副總經理江明志表示，隨著遠距醫療法規逐漸開放，以及醫療科技、物聯網、AI人工智慧等技術更臻成熟，加上研華近年投注在智慧醫療的布局，均使集團擁有許多豐富的導入經驗。

江明志指出，研華此次以人工智慧（AI）驅動的WISE-PaaS數據應用平台、WISE-STACK私有雲的解決方案與台中榮總合作，盼藉此進行醫療資訊與生理數據彙整，進而以AI分析具關鍵性的指標，協助醫護團隊即時發現狀況並加以處理。

江明志表示，未來希望能進一步協助醫護團隊達成採取預防性措施的輔助判斷，同時更希望透過此次合作，能協助台中榮總從智慧病房角度出發，連結院內、院外體制，提供病人住院期間與返家後不間斷的照護互動服務。

此計畫獲得經濟部工業局智慧城鄉計畫創新服務類的健康福祉應用服務補助，預期透過建立與病人居家健康照護資訊與服務互動的雲端平台，將有助於醫院將院內智慧化照護延伸到病人返家後的康復生活中，進而使醫院更容易對病人進行遠端病情康復管理。

許惠恒表示，藉由返家照護管理App計畫的驗證與推動，期待可擴展至更多慢性疾病照護，連結更多服務項目，且因應新冠肺炎疫情影響，醫護人員可透過遠端數據分析，主動掌握病人生理量測數值。

同時，此計畫能與台中榮總建置的App連結，更能利用互動式24小時線上健康諮詢及Chatbot智慧語音機器人，主動解決病人出院返家後的健康照護及後續門診等病情追蹤問題，以減少病人往返醫院次數，降低暴露於傳染病危害的風險。

(時報資訊)