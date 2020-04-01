廣東率先立法！五一起吃野味最高罰動物價值20倍 10:282020/04/01 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 穿山甲是保育類動物，但卻常成為被人食用的野味。（取自《錢江晚報》微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東境內不能再吃野味了。從5月1日起再吃野味，最高要罰動物價值的20倍！ 廣東省十三屆人大常委會第十九次會議3月31日表決通過《廣東省野生動物保護管理條例》，條例進一步提高非法獵捕、交易流通、食用國家重點保護野生動物的懲罰力度，其中食用者最高可處罰野生動物及其製品價值的20倍罰款。 條例將於5月1日起施行。 (旺報 ) #動物 #價值 #野味 #條例 #野生 也許您會感興趣 推薦閱讀 動物園神補殼 壞蛋生育率提高50％ 04:102020/03/28 地方新聞 臺銀人壽參與植樹 防疫不忘公益 04:102020/03/30 投資理財 清明前後 找找綬草在哪裡 04:102020/03/30 地方新聞 無尾熊、穿山甲來比萌！ZooBaby Online邀你動物園闖關趣 14:542020/03/30 生活 犬山居 讓肢障毛孩站起來 04:102020/03/31 地方新聞 馬肉營養豐富為何不吃 關鍵出在人 10:262020/03/31 搜奇 防疫在家自學 Google搜尋可用AR看動物翻紅 14:302020/03/31 科技 清明連假 壽山動物園號召「迷你萌軍」免費遊 18:412020/03/31 生活 小兵報到 壽山動物園闖關趣 04:102020/04/01 地方新聞 愚人節開懷一下！「巨大」貓熊出沒動物園 籲防疫要乖乖在家 09:422020/04/01 生活 兩岸熱門新聞 川普盛讚俄贈大量援助物資 俄媒酸：還沒宣佈呢！ - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 - 兩岸 - 旺報 黃金王子建議 10％資產配置黃金 - 焦點新聞 - 旺報 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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