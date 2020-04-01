廣東境內不能再吃野味了。從5月1日起再吃野味，最高要罰動物價值的20倍！

廣東省十三屆人大常委會第十九次會議3月31日表決通過《廣東省野生動物保護管理條例》，條例進一步提高非法獵捕、交易流通、食用國家重點保護野生動物的懲罰力度，其中食用者最高可處罰野生動物及其製品價值的20倍罰款。

條例將於5月1日起施行。

(旺報 )