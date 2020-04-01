昨日(3/31)基隆市舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，疫情指揮中心指揮官陳時中在台上致詞時透露，每一名新冠肺炎確診，社會成本高達210萬元，這還不包括所有間接成本。他表示錢的事小，最怕的是病毒擴散出去，變成社區人傳人，因此他拜託居家隔離或檢疫的民眾真的不要出門、到處亂跑，要守住台灣每個人都有責任。

陳時中表示，社會成本算是小事情，他最擔心的是新冠病毒會會一傳十、十傳百，導致疫情擴散。所以他苦勸，居家隔離、檢疫者真的不要趴趴走，明知故犯，還出門去超商、買咖啡、借錢、買蚵仔煎等，會造成社會上很大的壓力。

至31日為止全台新冠肺炎確診已累計322例。陳時中說，台灣非常努力做好邊境管制、境內檢疫等，然而要守住台灣的安全，必須靠大家一起自我管理，做好自身的責任，「每個人都是小螺絲釘，我也是一個小螺絲釘。拴緊了，才有辦法面對這場硬仗。」

(中時電子報)