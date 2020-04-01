衛福部部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中，近日因抗肺炎疫情屢居第一線闢謠而備受好評，其未來政治前途一片大好，有網友就發文詢問，「陳時中若去選台北市長有譜嗎？」引起不少的討論，但其他網友的多數反應卻讓人有些意外。

網友YenFuOne今(1日)在批踢踢論壇以「你認為陳時中會參選台北市長嗎？」為題發文詢問，先是解釋這個話題已經在網路有過不少討論，並詢問其他廣大網友意見，並給出「絕對會，因為民氣可用」和「不會，他不會淌這個混水」兩個選項。

話題引起廣大網友討論，紛紛表示看法，「不會，他還有更好的位置，幹嘛淌渾水」、「不會，個人覺得他跟唐鳳一樣，適合做事、不適合鬥爭」、「不會，民進黨想當總統的人，會把他擋下來」、「不會。但我希望他選」。

也有網友抱持觀望態度，「不一定，DDP可能不想培養第二個柯P，不過選贏最重要」。

(中時電子報)