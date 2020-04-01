英派大將、民進黨立委陳明文去年搭高鐵失而復得的300萬現金案，嘉義地檢署肅貪組依貪汙治罪條例之財產來源不明、洗錢防制法、稅捐稽徵法等罪嫌，陳明文稱300萬原本要作服務處裝修費，1日偵結不起訴處分，理由是查無具體不法事證，偵辦期間傳喚同車的前檢察長凌博志證稱，與陳明文沒有私交，也不知道與他搭同一班車，且也沒遇到。

2019年9月3日陳明文帶著一卡行李箱搭高鐵北上，人下車，行李箱未帶走，裡面有300萬元現金，後來由次子陳政廷出面領回，他宣稱是父親給他到菲律賓開珍奶店的資金，但外界質疑是政治獻金。

檢方調查，陳明文供稱300萬是9月2日晚上由妻子廖素惠交給他，但他未說明是給兒子拿到菲律賓創業用的，事發後，廖素惠看到報紙才知道，他也是後來才知道這筆錢是廖素惠向姊姊陳素鐘借的，從外甥的帳戶提領出來的，原本要用於支付朴子及嘉義市服務處的裝修費用。

檢方認為，陳明文夫妻2019年申報的所得及財產狀況，可知並非沒有能力支付這300萬元的工程款，且陳明文的收入來自存款利息、壽險分工、廖素惠持有的股票基金、投資等多項來源，顯見2人的資產遠超過300萬，但陳明文甘冒遭竊風險而提現金搭高鐵，有違常情。

但檢方追查其金流，無積極證據足認300萬是不法所得，此外，勘驗高鐵高雄至台北各站月台監視錄影畫面，都沒有發現與陳明文提相同或相似的行李箱。

偵辦期間，嘉檢傳喚陳明文及妻子廖素惠、陳政廷、陳素鐘及其兒子等5人、前檢察長凌博志到案，並北上就訊高鐵人員，比對追查金流。

(中時 )