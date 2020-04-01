越南：將控制稻米出口確保糧食供應安全 10:282020/04/01 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情下，確保物資穩定供給成為各國政府的重要任務之一。越南總理阮春福31日表示，越南雖然是稻米出口國，但是為了確保糧食安全，出口必須加以控制。 越南政府官網刊發的公告指出，阮春福要求越南財政部今年儲備19萬噸白米和9萬噸未脫殼稻穀；公告也顯示，阮春福還要求越南工貿部在4月5日前提交一項大米出口計畫。 (旺報 ) #越南 #出口 #政府 #公告 #糧食 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡政府的黑名單 04:102020/03/28 時論廣場 這國家確診數是台灣一半 名嘴驚：好強！ 10:572020/03/28 政治 外配是家人 政府應友善對待 04:102020/03/29 政治要聞 失業率如居高不下 勞動部可公告延長失業給付 恐燒千億 00:082020/03/30 生活 思想宣傳隊「快板書」受青睞 04:102020/03/30 兩岸藝文 新版肥咖來了 銀行狂查海外投資人 04:102020/03/30 金融．稅務 疫情波及全球糧食安全 4、5月糧食供應恐出問題 22:562020/03/30 國際 疫情加劇糧食危機 04:102020/03/31 論壇廣場 全球糧食危機 即將引爆 04:102020/03/31 全球財經 農糧股急漲 金健米業狂飆 04:102020/04/01 全球財經 兩岸熱門新聞 川普盛讚俄贈大量援助物資 俄媒酸：還沒宣佈呢！ - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 - 兩岸 - 旺報 黃金王子建議 10％資產配置黃金 - 焦點新聞 - 旺報 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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