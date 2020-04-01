新冠肺炎疫情下，確保物資穩定供給成為各國政府的重要任務之一。越南總理阮春福31日表示，越南雖然是稻米出口國，但是為了確保糧食安全，出口必須加以控制。

越南政府官網刊發的公告指出，阮春福要求越南財政部今年儲備19萬噸白米和9萬噸未脫殼稻穀；公告也顯示，阮春福還要求越南工貿部在4月5日前提交一項大米出口計畫。

(旺報 )