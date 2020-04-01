台中市西屯區舉辦役男軍種抽籤，入口處量測體溫、酒精洗手、戴口罩。（盧金足攝）

因應防疫措施，台中市西屯區舉辦329名役男軍種抽籤，破天荒在區公所廣場辦理抽籤，所有座位間隔一公尺，入口處量測體溫、酒精洗手、戴口罩。考量場地容量及減少群聚人數，抽籤役男共分7批次報到進行抽籤，分批抽籤雖然增加作業時間，區長陳寶雲強調，疫情升溫，執行防疫工作不容許有任何破口，西屯公所隨時均用最嚴謹態度進行防疫。

軍方代表及軍人服務站代表也到會場宣導募兵制度及軍人權益福利事項，抽籤過程均公開公正依序唱名請役男上台抽籤。

陳寶雲祝福役男們都能心想事成抽到理想軍種，也向役男朋友們宣導防疫重要性，西屯區有一千多名居家檢疫者，由區公所每日電話關懷身體狀況，提醒居家檢疫期間切勿外出；一般民眾在疫情尚未消退前盡量不要前往人潮密集的場所，例如夜店等，並要適時戴口罩、勤洗手。

陳寶雲說，役男不論抽到何種軍種，都可藉著當兵調整規律生活作息，讓身心更健康；目前正值新型冠狀肺炎疫情期間，一定要勤洗手、戴口罩，注意自身健康，才能快快樂樂服役保家衛國。

(中時 )