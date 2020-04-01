台灣防疫表現亮眼，疫調起了關鍵作用，更因此千里救人一命！一位長期在武漢做導遊工作的台灣人，在疫情爆發後返台確診，她在疫調中說出有團員出現症狀，曾由法國醫師診治，台灣將此訊息通報歐洲，法國才能在看診醫師也確診後，釐清感染源來自何處。

面對新冠肺炎的威脅，世界各國多採2種方式因應，一是圍堵，另一是減災。由於目前只有零星社區感染，台灣仍朝圍堵方向因應，中央疫情指揮中心每日公布最新確診病例，同時也會說明相關疫調，竭力追踨匡列接觸者，防止疫情進一步在社區擴散。現階段疫調工作對台灣控制疫情至為重要，甚至還可透過國際社會，有利他國防疫。

《鏡週刊》報導，熟稔台灣疫調過程的人士提及，台灣疫調資訊幫揪出確診，救到法國醫師的例子。他說，長住武漢的台籍女導遊帶團至義大利、法國旅遊，因武漢封城而從廣州返台後確診。

在疫調中她講述旅遊行蹤，曾因一對母女出現症狀至中國大陸駐法領事館求援，當時曾有一法國醫師前來看診。我方後來通報歐洲疾病預防控制中心，法國因此後續追蹤，儘早發現這名醫師也確診，進一步找出潛在的感染者。

(中時電子報)