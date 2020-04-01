國民黨立院黨團國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等多位立委1日舉行記者會，聲援黨籍立委陳玉珍，質疑行政院長蘇貞昌的發言操弄統獨意識，沒資格對國會議員指指點點，要求蘇道歉下台。（陳信翰攝）
國民黨立院黨團國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等多位立委1日舉行記者會，聲援黨籍立委陳玉珍，質疑行政院長蘇貞昌的發言操弄統獨意識，沒資格對國會議員指指點點，要求蘇道歉下台。（陳信翰攝）

國民黨立院黨團國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等多位立委1日舉行記者會，聲援黨籍立委陳玉珍，質疑行政院長蘇貞昌的發言操弄統獨意識，沒資格對國會議員指指點點，要求蘇道歉下台。

陳玉珍日前因主張「中華民國」才是國家，台灣不是，竟遭蘇批評沒資格當國會議員。（陳信翰攝）

(中時 )

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