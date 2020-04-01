挺陳玉珍 國民黨立委要求蘇貞昌道歉下台！ 10:142020/04/01 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立院黨團國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等多位立委1日舉行記者會，聲援黨籍立委陳玉珍，質疑行政院長蘇貞昌的發言操弄統獨意識，沒資格對國會議員指指點點，要求蘇道歉下台。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立院黨團國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等多位立委1日舉行記者會，聲援黨籍立委陳玉珍，質疑行政院長蘇貞昌的發言操弄統獨意識，沒資格對國會議員指指點點，要求蘇道歉下台。（陳信翰攝） 國民黨立院黨團國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等多位立委1日舉行記者會，聲援黨籍立委陳玉珍，質疑行政院長蘇貞昌的發言操弄統獨意識，沒資格對國會議員指指點點，要求蘇道歉下台。 陳玉珍日前因主張「中華民國」才是國家，台灣不是，竟遭蘇批評沒資格當國會議員。（陳信翰攝） (中時 ) #國民黨 #立委 #民黨立院黨團 #國民黨立院黨團 #書記長 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨老人還是不知死活？媒體人為這事開轟！ 10:392020/03/28 政治 國民黨開系列直播 5發言人團邀網友大玩真心話大冒險 17:102020/03/28 政治 公民權下修改變選票結構？藍：真的不怕 11:122020/03/29 政治 與其網上嘴不如加入聊 江啟臣邀青年改造國民黨 17:012020/03/29 政治 想贏回年輕人的心？港媒點出國民黨真正考驗 08:022020/03/30 政治 他批韓這句話讓韓粉怒了！狠飆國民黨該清黨 08:332020/03/30 政治 國民黨徵「數位諸葛亮」 江啟臣：薪水找我談！ 08:402020/03/30 政治 專訪江啟臣之三：反轉傳統觀念 江啟臣要改議題綁組織 00:032020/03/31 政治 國民黨怎麼了？ 04:102020/03/31 論壇廣場 社論／郝柏村走了，中華民國變了 04:102020/04/01 時論廣場 政治熱門新聞 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 - 政治 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 韓國瑜市長新政績！網一張圖曝高雄驚人變化... - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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