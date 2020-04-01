日前網路流傳一則影片，醫護著隔離衣的12道程序，且全副武裝後爆熱又難呼吸，近日有位醫護在臉書分享，「醫療資源珍貴，有些事可自己處理」，有疑似確診病患求救，眾人穿隔離衣衝病房，結果竟是為馬桶上有滴尿，引發網友熱議，太扯了！

有位在醫院工作的網友在《爆怨公社》分享，同事負責的區域包含到隔離病房（疑似新冠肺炎患者），因此進隔離病房必須全副武裝，而穿上兔寶寶裝至少要5到10分鐘，還會呼吸困難。

醫護都很願意幫助患者，但原PO爆氣指出，全副武裝進去病房後發現，患者求救「就一滴尿？」在馬桶上不小心滴到一滴尿，就浪費一套兔寶寶裝...拜託有些事情可以自己處理，醫療資源寶貴啊！

貼文曝光後，引起網友討論，「一滴尿還要找護士，太扯了」、「請他們自費付吧，病人要求非正常需要，都改自費」、「為了一滴尿...這種病人是以爲住飯店嗎？」、「叫他舔掉！（太氣了失言！）你們真的辛苦了！要照顧好自己喔！謝謝！加油！」。

(中時電子報)