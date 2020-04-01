板橋陳姓男子上月22日從東南亞入境，卻二度擅離住所聲稱要去吃火鍋，新北市衛生局認為他二度違反居家檢疫規定，依傳染病防治法第五十八條規定處30萬元罰鍰。

新北市府呼籲，仍在居家檢疫及居家隔離的民眾，保護自己也保護他人，千萬不要擅離居家地點，民眾於居家檢疫十四天檢疫期間外出，將重罰10萬至100萬元。

(中時 )