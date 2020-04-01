板橋富家男居檢二度外吃火鍋 重罰30萬 10:192020/04/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 居家檢疫男二度外吃火鍋 衛生局重罰30萬。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋陳姓男子上月22日從東南亞入境，卻二度擅離住所聲稱要去吃火鍋，新北市衛生局認為他二度違反居家檢疫規定，依傳染病防治法第五十八條規定處30萬元罰鍰。 新北市府呼籲，仍在居家檢疫及居家隔離的民眾，保護自己也保護他人，千萬不要擅離居家地點，民眾於居家檢疫十四天檢疫期間外出，將重罰10萬至100萬元。 (中時 ) #居家 #檢疫 #規定 #民眾 #保護 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫拉長防線 禁奔喪探病 04:102020/03/28 生活新聞 M-Police成防疫利器 已查獲14檢疫者趴趴走 16:112020/03/28 社會 剛與男友分手又居家檢疫 女鬧輕生醫師視訊安撫 09:342020/03/30 社會 澎湖縣加碼補助防疫旅館經費 鼓勵鄉親在台灣檢疫隔離 15:342020/03/30 社會 快篩成本若能降到600元 全面篩檢更經濟實惠 16:272020/03/30 生活 補病毒破網 專家籲降低快篩成本 04:092020/03/31 焦點新聞 紐約更危險 柯批檢疫標準不一 04:102020/03/31 生活新聞 板橋富家男檢疫隔離兩度趴趴走 罰40萬強制集中檢疫 13:022020/03/31 社會 第二架湖北類包機 214人今凌晨入住檢疫所 14:542020/03/31 生活 居家檢疫者入住違法日租套房 民代促重罰嚇阻 20:572020/03/31 生活 社會熱門新聞 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 漁光島愛愛最新58秒「無帳篷」片 沙灘全裸「吸蛇毒」 - 社會 漁光島愛愛又一波 這次沒帳篷影片曝光 - 社會 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 「帳篷做愛」女主角正面曝光！ 網友指疑似是「一條線」比基尼辣妹 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。