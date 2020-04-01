據湖南省衛健委網站消息，自4月1日起，湖南省新冠肺炎疫情防控突發公共衛生事件應急回應級別由二級調整為三級。

公告稱，根據國家有關規定和《湖南省突發公共衛生事件應急預案》，結合湖南省當前新冠肺炎疫情防控形勢，省新冠肺炎疫情防控工作領導小組決定，湖南省新冠肺炎疫情防控突發公共衛生事件應急回應級別由二級調整為三級。

消息指出，各地要繼續實施「外防輸入、內防反彈」的防控策略，不斷鞏固和拓展疫情防控成效，全面有序推進復工復產復學，堅決奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。

(旺報 )