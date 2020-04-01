湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 10:282020/04/01 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣西龍勝一中學為復學演練防疫措施。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據湖南省衛健委網站消息，自4月1日起，湖南省新冠肺炎疫情防控突發公共衛生事件應急回應級別由二級調整為三級。 公告稱，根據國家有關規定和《湖南省突發公共衛生事件應急預案》，結合湖南省當前新冠肺炎疫情防控形勢，省新冠肺炎疫情防控工作領導小組決定，湖南省新冠肺炎疫情防控突發公共衛生事件應急回應級別由二級調整為三級。 消息指出，各地要繼續實施「外防輸入、內防反彈」的防控策略，不斷鞏固和拓展疫情防控成效，全面有序推進復工復產復學，堅決奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。 (旺報 ) #疫情 #肺炎 #新冠 #湖南省 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 對抗新冠 台中警金鐘罩「紫」護體 15:102020/03/28 社會 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 《國際金融》美疫情飆升，美股期貨走跌 08:522020/03/30 財經 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 呼籲居家防疫 英超隊長卻出門撞車 12:252020/03/31 體育 破天荒 政院將提紓困特別條例修正案 追加1000億預算 18:322020/03/31 政治 蔡英文提醒愚人節勿拿疫情開玩笑 以免觸法 19:292020/03/31 政治 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 兩岸熱門新聞 川普盛讚俄贈大量援助物資 俄媒酸：還沒宣佈呢！ - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 - 兩岸 - 旺報 黃金王子建議 10％資產配置黃金 - 焦點新聞 - 旺報 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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