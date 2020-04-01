台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫及隔離者的家屬入住。（陳世宗攝）

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫及隔離者的家屬入住，目前已有261家旅宿業者申請、188家審核通過；市長盧秀燕1日前往已獲標章的全國大飯店視察，飯店更加碼提供「外送餐盒到家」服務，不用擔心在家檢疫及隔離的家人飲食，讓民眾安心外宿。

市府觀光旅遊局指出，全市目前共有512家旅宿業，為把關旅宿安全，市府根據中央防疫規範，訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，業者只要依SOP加強防疫，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過，就能獲得「安心旅宿」標章，可張貼於旅宿業入口處，讓民眾輕鬆辨識。

「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，僅提供一般觀光旅遊民眾、居家檢疫及隔離者家屬住宿。針對居家檢疫及隔離者同一戶口且共同生活的家屬，連續14天入住台中同一家合法旅館或民宿，市府更補助每戶5000元，可於住宿結束日次日起2年內，向區公所提出申請，認定時間可往回追溯至3月19日。

觀旅局說，「安心旅宿」業者，在防疫期間提供居家檢疫及居家隔離家屬住宿優惠專案，依業者做法不同，提供不一樣的服務。以全國大飯店為例，居家檢疫及隔離者的家屬需提早訂房，入住時需備有個人護照、個人健康證明書，以及家人的居家檢疫通知書影本，以便確認相關資訊。

全國大飯店為讓入住民眾安心，不用擔心在家檢疫及隔離的家人飲食，也協助提供外送餐盒到家服務。觀旅局還與台中市觀光旅館公會、台中市旅館同業公會、台中市直轄市旅館公會及台中市民宿協會合作，防疫期間提供一般旅客優惠住房價格與加值服務，超過90家業者響應，更有80多家針對居家檢疫及隔離者家屬提供連續住房市價2折起的超值優惠，住宿天數越長、可享越多優惠。

(中時 )