華碩(2357)今宣布ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組將於4月8日正式上市！隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情日漸升溫，許多企業為降低群聚感染風險，紛紛規劃異地辦公方案。為幫助遠距溝通佈署，華碩與Google攜手，在台推出智慧型遠距視訊會議解決方案—ASUS Hangouts Meet hardware kit套組，成為台灣首家Google Hangouts Meet軟體授權之硬體品牌，套組內容包含：ASUS Chromebox 3迷你電腦、觸控螢幕、4K UHD網路攝影機及高品質揚聲器麥克風，安裝與操作簡單。跨系統/設備皆可相容，最高支援250人同時參與會議，整套售價6.99萬元。

華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示：「ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組於歐美地區已銷售多年，品質及效能深獲各界客戶肯定，相信在台上市之後，將是政府、企業、校園甚至是醫療院所，應用於遠距記者會、遠距會議、遠距教學或遠距診療的最佳科技防疫夥伴！」

ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組，搭配Google Hangouts Meet軟體即可多人同時異地使用，無論是Android、iOS平台的行動通訊或Windows、macOS個人電腦設備，只要搭配Google Cloud雲端服務，就能立即跨越時空與平台限制，即時進行遠距線上會議。有別於其他遠距會議軟體執行表現受限於用戶終端設備規格，ASUS Hangouts Meet hardware kit可完美整合軟硬體，無論與會成員身在何處，只要藉由電腦、手機或會議室參與會議，皆能盡享優質的遠距視訊會議品質。

ASUS Hangouts Meet hardware kit操作簡便，會議召集人透過智慧型管理介面功能，即可建立並發送專屬雲端會議室的網址，與會者無需開通專用帳戶或使用外掛程式，僅需將會議加入Google行事曆，就可以輕鬆與世界各地的團隊成員及客戶輕鬆進行即時協同合作或多人視訊通話。其中，使用G Suite Enterprise帳號者，會議最多可支援250名與會者參與，在公司網域中更可將ASUS Hangouts Meet會議串流影像分享給最多100,000名使用者觀看，非常適合參與者眾多的會議或訓練課程。

ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組安裝簡單，只要將其內含的ASUS Chromebox 3迷你電腦連接顯示器，按步驟執行設定精靈即可快速完成安裝，同時還可自動更新至最新版的安全修補程式及功能，避免受到病毒或其他惡意程式的攻擊，以確保資訊及連線安全。ASUS Chromebox 3具備強大運算能力，最高搭載Intel Core i7處理器並支援4K視訊，亦提供雙頻802.11ac Wi-Fi及多種連線選項，可同時連接多部顯示器，或直接透過VESA安裝方式固定於螢幕或電視機背面，擺脫空間限制。此外，ASUS Hangouts Meet hardware kit套組內亦包含一個觸控螢幕，只需輕按一下即可加入或啟動視訊會議，使用者還可透過其內建的HDMI連接裝置進行簡報或分享資訊。

(時報資訊)