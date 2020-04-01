先前有德國網站預測蘋果(Apple Inc.)新平價手機 iPhone 9(或稱 iPhone SE 2，皆為暫定名稱)，有望在 3 月 31 日發表。如今隨著時間推進，已經證實該預測失準。然而，與 iPhone 9 相關的傳聞仍舊不停出現。最新的一項證據是，蘋果稍早前釋出的 iOS 13.4.5 測試版(beta)中，出現了指向未發表新機的描述，可說是官方證實了這款手機的存在，並暗示已經相當接近最終發表時間。

先前在 iOS 13.4 beta 1(目前已經釋出 iOS 13.4 正式版)，首次被發現蘋果正在研發 CarKey API，可以將 iPhone、Apple Watch 當作車鑰匙，來鎖定、解鎖、啟動支援此功能的車輛。而在 iOS 13.4.5 beta 程式碼中，則是被發現出現了一款具備 Touch ID 的 iPhone。這為什麼值得注意，是因為在此之前，CarKey API 只能支援具備 Face ID 的 iPhone，這是蘋果第一次將具備 Touch ID 的 iPhone 加入在支援 CarKey 的清單之中。

iOS 13.4.5 beta 中出現一款全新具備 Touch ID 的 iPhone 可支援 CarKey 功能，被推測是未發表的 iPhone 9(或稱 iPhone SE 2)。(摘自9to5mac)

根據先前在程式碼當中的發現，CarKey 功能是運用 iPhone 中快速卡(Express Transit Card)的功能來執行。快速卡是 iPhone 6s(含)機種後都支援的功能，但是 iPhone XR/iPhone XS 系列(含)之後，才升級為「可使用備用電量的快速卡」，也就是說在手機沒電的情況下，快速卡仍舊能使用備用電力來執行。而 iOS 13.4.5 beta 程式碼則是提到，這一款支援 Touch ID 的 iPhone 也具備「可使用備用電量的快速卡」的功能。因為 iPhone 8 系列並不支援這一項功能(僅支援快速卡功能)，因此這很明顯就是一款全新、支援 Touch ID 的機種。換句話說，就是尚未發表的 iPhone 9(或稱 iPhone SE 2)。

《9to5mac》之前已經在提前走漏的 iOS 14 程式碼中發現了 iPhone 9 的存在。這一回，又再度在 iOS 13.4.5 beta 中發現這款新機，不僅再度證實這款新機的存在，某個程度上也代表 iPhone 9 正式發表的時間已越來越接近。

據了解，iPhone 9 的規格為 4.7 吋 LCD 螢幕、支援 Touch ID 指紋辨識功能，搭載與 iPhone 11 系列同級的 A13 Bionic 處理器。整體機身設計跟 iPhone 8 相當接近。而根據 iOS 14 程式碼，蘋果很可能同步也在開發 iPhone 9 Plus(暫定名稱)，也就是說可能還有螢幕更大的款式。

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F — Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020

日前，美國大型 3C 賣場 Best Buy 有員工向外媒爆料，曝光了一個宣稱適用於新 iPhone 9 的保護殼，並表示長官指示只能在 4 月 5 日後上架商品，這被推測是iPhone 9 可能發表的時間。在此之外，YouTube 頻道 Front Page Tech 的 Jon Prosser (@jon_prosser)則是指出，根據他的消息來源，蘋果已經在內部會議中決定 4 月 15 日發表 iPhone 9，並且在 4 月 22 日開賣。到底誰的爆料更準，時間很快就會證明。

(中時電子報)