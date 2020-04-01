1.富邦媒(8454)：擬配息8.5元，Q1續迎品牌生力軍，早盤股價突破400關，大漲逾5%、達406元，再創新高價。
2.中華車(2204)：認列轉投資裕隆與華創的虧損，2019年由盈轉虧，惟本業仍有賺錢，外資3月下旬以來偏多操作，早盤股價彈升逾2.2%。
3.東陽(1319)：去年獲利逆勢增、EPS 3.36元，不理外資擴大賣超，早盤股價仍逆漲近2%，再戰月線。
4.三發地產(9946)：去年EPS 5.28元，較107年躍增，激勵早盤股價跳空漲停。
5.聯鈞(3450)：擬配息1元，外資連兩日買超，早盤股價一度漲至62.6元、漲幅2.7%。
6.建國(5515)：去年EPS 0.57元+實施庫藏股，早盤股價漲逾3.5%，突破月線。
7.立積(4968)：大廠追單，3月營收戰新高，早盤上揚逾3.5%。
8.新興(2605)：擬每股配息0.5元，加上BDI終止連7黑，股價上漲逾4%，突破月線。
9.松翰(5471)：測溫晶片題材續襲，晨盤挾量高漲逾8%，站上波段新高點。
10.國巨(2327)：3月營收不看淡，惟外資連6日賣超逾3500張，早盤續跌震盪，回防10日線。
11.金像電(2368)：PCB題材搶搶滾，三大法人再度聯手，股價連日上攻，晨盤帶量續漲逾2.5%。
12.欣興(3037)：營運添變數，外資降評，股價黯淡，在平盤下震盪整理。
13.矽瑪(3511)：佳世達擬入股51.3%，深化車用醫療垂直整合實力，晨盤跳空直闖25.15元漲停板。
14.傳奇(4994)：連假帶旺宅經濟，早盤觸及漲停51.4元。
15.聯華(1229)：攜手僑泰，強化麵粉事業營運，民生囤貨概念亦助攻，早盤小漲。
16.佳格(1227)：清明連假在即，買盤卡位，三大法人昨擴大買超816張，早盤漲逾2%。
17.振樺電(8114)：與聯想成立合資公司、Q2營運，早盤應聲漲逾6%，重返80元關口。
18.佳世達(2352)：結盟矽瑪，拓展車用、醫療、AIoT領域，早盤放量漲逾3%，收復10日線。
19.潤泰新(9945)：去年營收、EPS飆新高，且大方派利6元，早盤拉出第2根漲停。
20.東貝(2499)：108年財報難產，連吞兩根跌停，股價持續探底。
21.生華科(6492)：開發中新藥治療新冠病毒有潛力，激勵股價連拉兩根漲停，進逼季線。
22.健喬(4114)：擬以1：1.25換股換取優良化學45%股權，去年擬配息0.2元、配股0.8元，早盤一度觸頂，攻克月線。
23.友達(2409)：三星宣布退出LCD面板業，面板雙虎可望受惠，早盤放量大漲8.5%，站穩月線。
24.群創(3481)：三星宣布退出LCD面板業，早盤吸引買盤進駐，股價勁彈6%。
25.研勤(3632)：人臉辨識夯，激勵連3日亮燈漲停，彈上月線。
26.艾笛森(3591)：今起買回庫藏股3000張，區間價7.5～15元，早盤彈高5%，攻上月線。
27.啟碁(6285)：外資連6買，今價量俱揚彈升5%，觸及55元。
(時報資訊)
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